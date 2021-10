Neues Pumpwerk ist fünf Meter tief

Die Bauarbeiten für das Schmutzwasserpumpwerk am Pleistermühlenweg starten. Es entsteht an der Fußgängerbrücke am Pleistermühlenweg und wird rund fünf Meter tief sein.

Gleichzeitig mit den ersten Arbeiten für die Bohrpfahlwand für das Trogbauwerk Mauritz, der Umgehungsstraße Münster, starten Bauarbeiten für das Schmutzwasserpumpwerk am Pleistermühlenweg. Zurzeit verläuft hier ein Schmutzwasserkanal unterhalb der B51. Damit nach Ausbau der Umgehungsstraße die Schmutzwasserentsorgung der anliegenden Wohngebiete gewährleistet bleiben kann, wird ein Schmutzwasserpumpwerk mit dazugehörigen Druckrohrleitungen erstellt, berichtet Straßen NRW.

Als Vorleistung wurde bereits im letzten Jahr durch die Stadtwerke ein Düker, eine Unterquerung unter der B51, gebohrt. Hierbei sind zwei Abwasserdruckleitungen mitverlegt worden. Nun sollen die Schmutzwasserkanäle an die Abwasserdruckrohrleitung im Düker angeschlossen werden. Da diese Arbeiten überwiegend in einem Spülbohrverfahren erfolgen, muss der Bereich vorher auf Kampfmittelüberprüft werden. Das Spülbohrverfahren ermöglicht die Verlegung der Leitungen mit geringem Eingriff in die Verkehrsflächen. Die erforderlichen Schächte, Bauwerke und Anschlüsse werden in offenen Baugruben hergestellt. Die Arbeiten des Amtes für Mobilität und Tiefbau betreffen den Abschnitt zwischen dem Maikottenweg und dem Edeka an der Mondstraße. Der Anliegerverkehr sowie der Rad- und Fußverkehr können eingeschränkt die Baustellenbereiche passieren, heißt es in der Mitteilung weiter.

Abwasser wird vor der B 51 abgefangen.

An der Fußgängerbrücke am Pleistermühlenweg soll das rund fünf Meter tiefe Schmutzwasserpumpwerk mit einem Durchmesser von zwei Metern entstehen. Im Bereich der Einmündung „Birkenweg“ wird ein großes Schieberbauwerk mit einer Grundfläche von 3,50 Meter mal 3,50 Meter mit einer Tiefe von drei Metern gebaut. Das Abwasser vom Pleistermühlenweg, Ginsterweg und Birkenweg wird kurz vor der B51 abgefangen und mit neuen Rohrleitungen zum neuen Schmutzwasserpumpwerk umgeleitet. Dort erhält das Abwasser den nötigen Druck, um den Weg durch den Düker zu schaffen. Am Ende des Dükers wird ein Anschluss an den Freigefällekanal am „Zum Guten Hirten“ hergestellt.