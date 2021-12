Neues Preußenstadion soll 2027 fertig sein

Das Ende der sogenannten Antik-Arena, wie Fußballfans das städtische Stadion an der Hammer Straße gerne bezeichnen, ist terminiert: Im Sommer 2027 soll alles fertig sein. Bis dahin gibt es aber viel zu tun.

Umbaupläne an der Hammer Straße

So könnte es im Preußenstadion künftig aussehen: Blick von der bestehenden Haupttribüne, rechts die SCP-Fantribüne mit knapp 8800 Stehplätzen.

Der Um- und Ausbau des betagten Preußen-Stadions an der Hammer Straße wird nach Angaben der Stadt bis zum Jahr 2027 dauern. Dieser Zeithorizont wurde am Donnerstag bekanntgegeben. Später als vorgesehen, beginnt im kommenden Jahr der Abriss der baufälligen Westtribüne: Die Maßnahme soll in der Spielpause 2022 über die Bühne gehen.

Am Abend zuvor hatte Münsters Rat einstimmig den Weg unter anderem für zwei neue Trainingsplätze im Sportpark Berg Fidel freigemacht. Außerdem wurde eine Stadtwerke-Tochtergesellschaft als Bauherrin mit der Abwicklung des Stadion-Projekts betraut.

Knapp 19.400 überdachte Plätze

Insgesamt könnte das Stadion nach aktuellem Stand Plätze für bis zu knapp 19.400 Zuschauer bieten. Eine aktualisierte Machbarkeitsstudie des Beratungsunternehmen Drees & Sommer aus Stuttgart hat inzwischen die erste Version des Architekturbüros Albert Speer & Partner (Frankfurt) fortgeschrieben. Grundlage der Planung ist nach Angaben der Stadt die Ausbauvariante inklusive Business-Bereich und Logen sowie optionalen Eckgebäuden im Südwesten und Südosten für verschiedene sportbezogene Nutzungen.

„Welche dieser Module unter welchen Rahmenbedingungen realisiert werden können, soll dem Rat im Sommer 2022 zur Entscheidung vorgelegt werden“, kündigte Stadtdirektor Thomas Paal laut Pressemitteilung an. Nach einem entsprechenden Ratsbeschluss soll über eine Ausschreibung ein sogenannter Totalunternehmer gefunden werden, damit die Arbeiten am Stadion aus einer Hand ausgeführt werden.

Kleinere Umbauten an der Haupttribüne

Die Berater haben nach Workshops mit unterschiedlichen Beteiligten ein Raum- und Funktionsprogramm aufgestellt. Im Gegensatz zur ersten Studie verschiebt sich der Mitteilung zufolge der Gästebereich in den südlichen Bereich der neuen Westtribüne. So könne der Haupteingang an der Hammer Straße zum zentralen Zugang für Heimfans werden, da deren Bereiche allesamt von dort aus zugänglich sein sollen.

Um den Anforderungen von DFL und DFB gerecht zu werden, sind kleinere Umbauten an der Haupttribüne im Süden notwendig, heißt es weiter. Das aktualisierte Tribünenkonzept soll ausreichend Platz für die geforderten knapp 200 Rollstuhlfahrerpositionen bieten, die multifunktional auch für andere Inklusionsbedarfe genutzt werden können.

Rat trifft Beschlüsse zu Stadion und Sportpark Berg Fidel

40 Millionen Euro stehen für den Ausbau des Stadions im Haushalt bereit. Laut Verwaltungsvorschlag gilt für alle Baumodule, dass höhere Investitionskosten in Kauf genommen werden könnten, wenn sie eine dauerhafte Betriebskostensenkung bewirken.

Die Beschlüsse des Rates rund um Stadion und Sportpark Berg Fidel bezeichnete CDU-Fraktionschef Stefan Weber am Mittwoch in der Sitzung als „gutes Zeichen“. Zugleich erinnerte er an zunächst „erhebliche Widerstände“. Grünen-Vormann Christoph Kattentidt wies darauf hin, dass sich seine Partei 2016 mit der CDU auf diesen Weg gemacht habe. Auch die SPD gehe diesen „gerne und konsequent“ mit, sagte Sportpolitiker Philipp Hagemann und sprach von anfangs „berechtigten Fragen“. Dass man allerdings bei Betreibermodell und Betriebskosten des neuen Stadions noch nicht weiter sei, beanstandete FDP-Fraktionschef Jörg Berens. „Wir müssen früher wissen, welche Folgekosten auf uns zukommen.“