Neues Start-up für Münsters Kreative

Wie soll man nur von Kunst leben? Eine Antwort auf diese Frage will das Start-up Creavings liefern.

Um den Launch des Projektes zu feiern, gab es am Samstag eine Kulturveranstaltung im Heaven, bei welcher verschiedene kreative Workshops stattfanden. Dabei war von Chor-Singen bis Yoga alles dabei.

Viele Künstler und Künstlerinnen sind mit einem großen Problem konfrontiert: Wie soll ich überhaupt von der Kunst leben? Genau an der Stelle will das Start-up Creavings ansetzen. Das Ziel ist es, als Social Entrepreneurship Künstlern ein zweites finanzielles Standbein zu bieten. Über die Creavings-Plattform haben Kreative die Möglichkeit, Workshops anzubieten, um anderen etwas beizubringen und sich gleichzeitig finanziell unabhängiger zu machen. So könnte sich die aktuelle Realität vieler Künstler und Künstlerinnen, nebenbei noch Vollzeit arbeiten zu müssen, verändern.