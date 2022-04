Neues Trainingsareal soll bis zum Jahresende fertig sein

Rund 5,4 Millionen Euro sind veranschlagt für das neue Trainingsareal am Preußenstadion. Zwei Fußballfelder, eine Stehtribüne für 700 Menschen und vier Beachvolleyballfelder sind nur einige der Dinge, die dort in den nächsten Monaten entstehen sollen.

Es dürfte der Startschuss für mehrjährige Bauaktivitäten rund um das Preußenstadion in Berg Fidel sein. Der Spatenstich ist getan, und für diesen symbolischen Akt nahmen neben Oberbürgermeister Markus Lewe und SCP-Clubchef Christoph Strässer unter anderem auch Sportamtsleiterin Kerstin Dewaldt und Ralph Bergmann (Sportlicher Leiter des USC Münster) die Schaufel in die Hand. Innerhalb der nächsten neun Monate soll das Trainingsareal südlich des Stadions an der Hammer Straße und in Nähe der „Weißen Riesen“ bebaut und fertiggestellt sein.

„Das ist ein denkwürdiger Moment“, glaubt Oberbürgermeister Lewe. Er sieht Berg Fidel als „Gravitationsfeld des Profisports“ der Stadt. Und, so Lewe weiter: „Made in Münster gilt hier, das ist auch der Auftakt für das Nachwuchsleistungszentrum“. Nach Anpassung der gestiegenen Baukosten werden 5,4 Millionen Euro angesetzt für die Erstellung von zwei neuen Fußball-Trainingsplätzen, einer zu beiden Seiten ausgerichteten Stehtribüne für 700 Menschen, einem sogenannten „Magath-Hügel“ sowie vier der Öffentlichkeit zugänglichen Beachvolleyball-Plätzen.

Flutlicht und Rasenheizung

Der Kunstrasenplatz wird als erster fertiggestellt, dann folgt der Rasenplatz, schließlich die Beachvolleyball-Felder. Flutlichtanlagen für die Spielfelder sowie eine Rasenheizung für den Naturrasenplatz werden ebenfalls installiert. Das garantiert die ganzjährige Nutzung der Anlage. „Ende des Jahres soll alles fertig sein“, sagt Stephan Brach von SAL Landschaftsarchitektur, der bereits eine vergleichbare Anlage bei Hannover 96 gebaut hat.

„Dieser Spatenstich ist mehr als nur ein Symbol. Wir leisten schon gute Arbeit im Nachwuchsbereich, wir brauchen das für gute Nachwuchsarbeit“, sagte SCP-Chef Strässer. Allerdings warten weitere große Projekte wie der Bau einer Unterkunft für das Nachwuchsleistungszentrum oder die Finanzierung der personellen Infrastruktur. Tatsächlich ist die Trainingsanlage das eine, weitere Aufgaben aber warten noch.

Standard auf modernen Trainingslagen ist dabei der „Magath-Hügel“. In Anlehnung an Fußballtrainer Felix Magath, der aktuell Hertha BSC betreut und bekannt ist für seine harten, fordernden Trainingsmethoden, wird dieser Athletikbereich installiert. Zudem wird eine zweibahnige Laufbahn als Sprintstrecke entlang des Rasenfeldes erstellt.

Die Anlage dürfte nach Fertigstellung höchsten Ansprüchen des Trainings für Fußball, aber auch für Beachvolleyball genügen. Lewe betonte zudem, dass die neue Beachvolleyball-Anlage das Freizeit- und Sportangebot im Stadtteil Berg Fidel erweitere, diese vier Plätze liegen in direkter Nachbarschaft zum Skate-Park an der Sporthalle Berg Fidel.

Erste Stadionarbeiten im Mai?

Offen bleibt dagegen die Nutzung der Schotterfläche an der Hammer Straße. Während der Arbeiten auf der Fläche werden dort die Bau-Unternehmer ihren Platz haben. Ob dort ein für das zukünftige Stadion angedachtes Parkdeck entsteht, ist völlig offen, auch, ob dort Parkplätze entstehen.

Das Stadionprojekt soll Ende Mai, Anfang Juni mit dem Abriss der Westtribüne beginnen. Vornehmlich geht es dann darum, den Anteil von Altlasten im Erdreich festzustellen, der Baubeginn an der Westtribüne ist erst für 2024 geplant, bis dahin dürfte eine Schallschutzwand die Baustelle vom „Rest-Stadion“ trennen.