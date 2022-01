Neujahrsschwimmen bei frühlingshaften Temperaturen in Münster

Zähne zusammenbeißen und bei eisigen Temperaturen in den Kanal springen: So lässt sich das Neujahrsschwimmen in Münster sonst beschreiben. In diesem Jahr wurde nicht so richtig gefroren - und Publikum und fremde Badegäste gab es auch nicht.

Für manche war es so etwas wie ein "Warmbadetag im Frühling", meint Eckhard Lechermann vom Verein "Wasser und Freizeit" am Neujahrsmittag auf dem Steg der Ruderer am Bennohaus in Münsters Osten: Nach einem Jahr Abstinenz fand wieder das traditionelle Neujahrsschwimmen statt, bei 15 Grad Luft und erfrischend kühlen neun Grad Wassertemperatur hüpften 20 Vereinsmitglieder pünktlich um 13 Uhr in die Fluten.

"Zwar ohne das übliche Publikum und fremde Badegäste, aber Spaß gemacht hat es trotzem", so Vorsitzender Ralf Pander. An "normalen" Neujahrstagen ohne Corona hat das erste Open-Air-Ergenis des Jahres in der Vergangenheit mehr als 200 Schwimmer bei teils eiskalten Temperaturen zu einem kurzen Bad im Kanal gelockt. Wegen der Pandemie blieb man jetzt aber unter sich.

Die Vereinsmitglieder stürzten sich am Neujahrstag in den Kanal. Foto: Helmut P. Etzkorn

Nach einer dreiminütigen Schwimmeinheit bis zum gegenüberliegenden Ufer und zurück hüllten sich aber alle wieder in ihre Froteebademäntel. "Ein bischen schattg ist es trotz der tollen Witterung", so Lechermann.