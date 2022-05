Große Nachfrage nach 9-Euro-Ticket in Münster

„Mit dieser großen Nachfrage zum Verkaufsstart haben wir ehrlich gesagt nicht gerechnet“, sagte Stadtwerke-Sprecher Florian Adler am Montagmittag, also nur wenige Stunden nach dem Verkaufsstart des 9-Euro-Tickets, das Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung ist. An den beiden Servicecentern der Stadtwerke waren allein bis mittags 600 Tickets verkauft worden, inklusive der rund 60 Vorverkaufsstellen im Stadtgebiet habe man mehr als 1000 Tickets in Papierform verkauft, so Adler. In der „münster:app“ war es derweil schon morgens aufgrund der großen digitalen Nachfrage zu Fehlermeldungen gekommen.

