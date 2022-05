Neun Tage, 262 Kilometer, über 12.000 Euro

Stand-up-Paddlerin Prof. Dr. Dr. Birgit Burkhardt paddelte 262 Kilometer in neun Tagen von Münster bis Greetsiel und sammelte mit dieser Challenge Geld für den guten Zweck.

Am Sonntagnachmittag kam die UKM-Kinderonkologin nach 52 Stunden und 83 955 Paddelschlägen an der Nordsee an. Gestartet war sie, wie berichtet, am 14. Mai im Stadthafen von Münster, dann ging es laut Pressemitteilung in neun Etappen über den Dortmund-Ems-Kanal und weiter über die Ems durch Emden und über das Hinter Tief, das Knockster Tief und das Neue Greetsieler Sieltief bis in den Hafen von Greetsiel.

Sechs Schleusen und zehn Wehre auf dem Weg

Unterwegs musste Birgit Burkhardt sechs Schleusen und zehn Wehre überwinden, dazu musste sie das 13,8 Kilogramm schwere und mit 4,27 Meter Länge unhandliche Board tragen.

Birgit Burkhard trägt Board über Sieltor in den Hafen Foto: J顤g Brockow

Kurz bevor die meisten der in Greetsiel stationierten Fisch- und Krabbenkutter bei Flut an diesem Sonntagnachmittag wieder zur Arbeit ausliefen, drehte Birgit Burkhardt – von mehreren Boards und Teammitgliedern begleitet – ihre Ehrenrunde im Hafen. Eigentlich laut Hafenordnung nicht erlaubt, doch man ließ sie gewähren, wie es in der Mitteilung weiter heißt. In Greetsiel war die Aktion vorab bekannt geworden und so konnten die Marathon-Paddler den Zieleinlauf feiern. Allerdings habe es statt der gewünschten Krabbenbrötchen am Ziel nur Backfisch gegeben, der aber auch geschmeckt haben soll.

Mehr als 12.000 Euro Spendengelder

Durch die Aktion sind bereits mehr als 12.000 Euro eingegangen. Hinzu kommen nun die Spenden, die für den erfolgreichen Abschluss angekündigt worden waren. Das gespendete Geld geht zu gleichen Teilen an den Verein Herzenswünsche in Münster und die Stiftung Bürger für Münster für deren Kinder- und Jugendprojekte in Coerde.