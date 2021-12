Nicht nur Arzt am UKM, sondern auch Profi am Herd

Münster

In der zweiten in Münster gedrehten Folge der Kochshow „Das perfekte Dinner“ des TV-Senders VOX kocht der 32-jährige Alexander und lädt nach Gievenbeck ein. Dort beweist er, dass er nicht nur Arzt am Uniklinikum Münster, sondern auch am Herd ein echter Profi ist.



Von Christina Lefarth