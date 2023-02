Nicht zum Nulltarif: Kosten der Umbenennung unklar

Ein neuer Name kostet Geld: wie viel? Darüber ist man sich bei der Universität in Münster offenbar noch nicht ganz klar.

Was kostet wohl der geplante neue Name die Universität? Mit konkreten Zahlen in Euro und Cent kann Pressesprecher Norbert Robers auf diese Frage unserer Redaktion noch nicht antworten. Zunächst müsse ohnehin die abschließende Entscheidung des Senats am 5. April abgewartet werden, so sein Hinweis auf den festgezurrten Zeitplan.