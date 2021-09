Niederlage auf ganzer Linie

Ein rabenschwarzer Abend für die Schwarzen in Münster. Die Niederlage bei der Bundestagswahl hinterlässt Spuren. Vor allem dem schlechten Bundestrend wird das Ergebnis in die Schuhe geschoben.

Es sind diese niederschmetternden Zahlen, an denen am Sonntagabend niemand vorbeikommt, der es mit der CDU hält. Und diese Zahlen lassen sich auf der Terrasse des Café Colibri an der Stadtbücherei nicht einmal schöntrinken. Wo am frühen Abend noch ein wenig Hoffnung aufkeimt, dass vielleicht zumindest CDU-Bewerber Dr. Stefan Nacke das Direktmandat holen könnte, herrscht mit Einzug der Dunkelheit Ernüchterung und Frust.