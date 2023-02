Niedrigschwelliges Angebot lädt zum Ausprobieren ein

Läuft alles nach Plan und stimmt der städtische Sportausschuss dem Vorhaben zu, dann wird es denmächst nicht nur in der Innenstadt sondern auch in den Stadtteilen Sportboxen geben. Die CDU-Fraktion der Bezirksvertretung Münster-West hat sich dafür eingesetzt.

Wie CDU-Ratsherr Peter Wolfgarten in einer Pressemitteilung erinnert, hatte die CDU-Fraktion der Bezirksvertretung Münster-West die Verwaltung Mitte vergangenen Jahres darum gebeten, zur Stärkung des nicht vereinsgebundenen Sports und der Gesundheit in Mecklenbeck und Albachten nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Außenstadtteilen Plätze für Sportboxen vorzusehen. Nun sieht es danach aus, als sollte die realisiert werden.

„Die CDU-Fraktion ist daher sehr zufrieden, dass die Verwaltung dieser Bitte gefolgt ist“, freut sich Wolfgarten. Stimme der Sportausschuss der entsprechenden Vorlage zu, dann werde der Grünzug zwischen der Straße Am Hof Schultmann und der Meyerbeerstraße zum Standort für eine Sportbox in Mecklenbeck. Dort eigneten sich die vorhandenen Rasenflächen hervorragend für die Nutzung der Sportgeräte aus der Sportbox.

Fördermittelantrag beim Land gestellt

„Aber auch für Albachten“, so Wolfgarten, „stellt die Verwaltung eine Sportbox in der Parkanlage im neuen Wohnquartier Albachten-Ost in Aussicht. Die Umsetzungszeiträume befänden sich dort allerdings erst im Zeitraum ab 2024. Der Stadtsportbund Münster habe über das Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ einen entsprechenden Fördermittelantrag beim Land gestellt für zusätzliche Mittel zur Bereitstellung der Sportangebote.

Gerade die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig es sei, Möglichkeiten für die sportliche Betätigung im Freien zu haben. „Flexibilität und Erreichbarkeit sind dabei elementare Voraussetzungen", so der christdemokratische Ratsherr.

Geöffnet werden die Boxen via App

Ziel des innovativen Angebotes der Sportbox ist es, Sport und Bewegung auch außerhalb der klassischen Sportstätten problemlos und spontan möglich zu machen. TRX-Bänder, Hanteln, Springseile, Medizinbälle, Yogamatten oder Faszienrollen – eine Auswahl steht für verschiedene Trainingseinheiten bereit. Geöffnet werden die Boxen via App. Angeboten werden zudem kleine Videosequenzen mit Übungsanleitungen, um zu zeigen, wie man die Geräte richtig benutzt. Interessierte haben nach einer Registrierung problemlos Zugriff.

„Das Angebot der Sportbox ist niedrigschwellig und lädt zum Ausprobieren ein. So kann schnell die Lust an der Bewegung vermittelt und langfristig verankert werden", meint Wolfgarten.