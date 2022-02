Nienberge zieht bei Neuinfektionen nach

Wöchentlich grüßt das Murmeltier. In Gievenbeck sind erneut absolut die meisten Corona-Neuinfektionen registriert werden. Über 300 Gievenbecker steckten sich in der vergangenen Woche mit dem Corona-Virus an. Das sind knapp 50 mehr als in den beiden vorherigen Wochen. Die Inzidenz lag in der sechsten Kalenderwoche bei 1425.

Trotz absolut höchster Zahlen liegt Gievenbeck damit, gerechnet auf die Einwohnerzahl, im städtischen Durchschnitt. Die stadtweite Inzidenz lag nur unwesentlich höher. Die übrigen Stadtteile im Westen stechen ebenfalls nicht groß heraus. In Sentrup und Albachten wurden je 94 Neuinfektionen registriert, in Roxel 119 und in Mecklenbeck 144. Bis auf Roxel, wo in der Woche davor über 130 Fälle erfasst wurden, sind das jeweils ein paar mehr Neuinfektionen als in der Vorwoche. Die Stadtteile-Inzidenzen liegen zwischen 1250 und 1450.

Einen größeren Sprung hat hingegen Nienberge gemacht. Zwar ist die Inzidenz mit 1115 dort niedriger als im übrigen Westen. Doch mit 77 Neuinfektionen wurden dort plötzlich deutlich mehr positive Corona-Fälle registriert, als zuvor (Vorwoche: 44).

800 Neuinfektionen im Bezirk West

Zwar infizieren sich nach wie vor deutlich mehr Kinder und Jugendliche als Ältere. Doch der vor etwa einem Monat geltende Zusammenhang, dass ein junger Stadtteil wie Gievenbeck oder Sentrup höhere Inzidenzen als ein älterer Stadtteil wie Nienberge hat, löst sich damit langsam auf. 832 Neuinfektionen wurden insgesamt in der KW 6 im Bezirk West registriert, über 6000 sind es seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren.