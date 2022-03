Notruf von UKM-Pflegekräften in eigener Sache

Die Situation der Pflege in Krankenhäusern ist bekanntlich nicht rosig. Die anstehenden Landtagswahlen nehmen Pflegekräfte des Universitätsklinikums Münster (UKM) zum Anlass, um einen „Notruf in eigener Sache“ zu senden. So formulierte es am Mittwochabend Jutta Schultz, Bezirksgeschäftsführerin der Gewerkschaft Verdi, bei der digitalen „Stadtversammlung“, zu der sich 176 Interessierte einschalteten, um sich über die Kampagne für einen Tarifvertrag zur Entlastung auszutauschen.

