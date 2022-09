Hallenbad bleibt vorerst geschlossen

Der Fachkräftemangel und die Energiekrise machen auf vor Münsters Schwimmbädern nicht Halt. Wegen des anhaltenden Personalmangels stehen den Schwimmerinnen und Schwimmern aktuell nur die Hallenbäder Ost, Mitte und Kinderhaus zu den regulären Öffnungszeiten zur Verfügung.

Die Stadt schreibt am Dienstag in einer Pressemitteilung: "Dort müssen sich die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr auf niedrigere Wassertemperaturen einstellen. Als eine der vom Krisenstab der Stadt Münster beschlossenen Energiesparmaßnahmen wurde die Temperatur in allen Becken um 2 Grad Celsius gesenkt und der Solebetrieb im Hallenbad Ost vorerst eingestellt." Diese Maßnahmen seien notwendig, um die von der Bundesregierung vorgegebenen Energiesparziele zur Abwendung einer akuten Energiekrise im kommenden Winter zu erreichen.

Deutschlandweit ist weiterhin ein akuter Fachkräftemangel in Bäderbetrieben zu beklagen, der auch in Münster eine eingeschränkte Nutzung der Hallenbäder zur Folge hat. Da die Wasseraufsicht derzeit nicht überall gewährleistet werden kann, stehen die Hallenbäder Roxel und Wolbeck nach wie vor ausschließlich für den Schul- und Vereinsbetrieb zur Verfügung. Das Hallenbad Hiltrup kann voraussichtlich ab Ende Oktober wieder seine Badegäste empfangen.

Bis dahin bereitet das Badpersonal aus Stapelskotten, Hiltrup und der Coburg die Freibäder auf den kommenden Winter vor und wird nach Beendigung der aufwendigen Aufräum- und Abrüstarbeiten zunächst seinen geplanten Jahresurlaub antreten. Während der Herbstferien bleiben die Öffnungszeiten in den Hallenbädern Ost, Mitte und Kinderhaus in diesem Jahr unverändert.

Hallenbad Ost: Di und Do von 6.30-22 Uhr

Fr 10-22 Uhr

Sa 10-17 Uhr

So 9-16 Uhr

Hallenbad Mitte: Mo 10-22 Uhr

Mi und Fr 6.30-22 Uhr

Sa 10-17 Uhr

So 8-16 Uhr

Hallenbad Kinderhaus: Di und Do 6.30-22 Uhr

Fr 13-21 Uhr

Sa 9-17 Uhr

So 8-16 Uhr

Hallenbäder Ost und Kinderhaus am Feiertag geöffnet

Wer am Feiertag, 3. Oktober, gerne ein paar Bahnen ziehen möchte, kann dies in den Hallenbädern Ost und Kinderhaus tun. Es gelten die jeweiligen Sonntags-Öffnungszeiten. Alle anderen Bäder bleiben an diesem Tag geschlossen.

Zusätzlich zum öffentlichen Bade- und Vereinsbetrieb werden in den Ferien vom 4. bis 14. Oktober vormittags wieder Schwimmkurse des Projekts „NRW kann schwimmen“ stattfinden, sodass es zu Einschränkungen im Badebetrieb, insbesondere in den Lehrschwimmbecken, kommen kann. Die Schwimmkurse sind Teil der landesweiten Kampagne und werden seit elf Jahren auch den Schulen in Münster für die Oster- und Herbstferien angeboten.

Nähere Infos zu den Öffnungszeiten der Bäder und den aktuellen Energiesparmaßnahmen sind auf der Internetseite des Sportamtes zu finden.