Nur wenige Mitarbeiter sind nicht geimpft

Der größte Teil der Mitarbeiter in der ambulanten Pflege ist in Münster geimpft. Das geht aus einer Erhebung des Landes hervor. Auch für andere Berufsgruppen in Gesundheit und Pflege hat das Land Zahlen vorgelegt.

In Münster ist nur ein Bruchteil der Beschäftigten in der ambulanten Pflege ungeimpft. Das geht aus einer Erhebung der Landesregierung hervor, deren Ergebnisse jetzt veröffentlich worden sind. Die Zahlen geben den Stand von Ende Februar wieder.

Danach waren in Münster 4,18 Prozent des pflegenden und betreuenden Personals in der ambulanten Pflege ohne Immunisierung. 94 Prozent der Beschäftigten waren vollständig immunisiert, 1,73 Prozent unvollständig (eine Impfdosis). Im landesweiten Vergleich steht Münster damit gut da – in etlichen anderen Kreisen oder Kommunen liegt die Impfquote zum Teil deutlich unter 90 Prozent.

Impfquote von 95 Prozent

Unter den Beschäftigten in der stationären Pflege liegt die Impfquote in Münster bei 95,15 Prozent, 3,4 Prozent sind ungeimpft. Auch mit diesem Wert liegt Münster NRW-weit in der Spitzengruppe.

In den Einrichtungen der Eingliederungshilfe weist Münster hingegen nur eine Impfquote von 93,77 Prozent auf, 4,15 Prozent der Beschäftigten in diesem Bereich sind nicht immunisiert, rund zwei Prozent unvollständig. Dies entspricht landesweit eher einem Platz im Mittelfeld.