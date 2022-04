„Oben ohne“ finden viele verfrüht

Am Montag ist offiziell Schluss: Masken sind an den Schulen nicht mehr vorgeschrieben – weil die gesetzlich vorgeschriebene Übergangsfrist seit dem vom Bund verkündeten Ende der Corona-Restriktionen am 20. März abgelaufen ist. Nach der Lage der Dinge aber wird in Münster an vielen Schulen in der kommenden Woche dennoch nicht der Devise „oben ohne“ gehuldigt. Wie vom Krisenstab der Stadt empfohlen, gilt an den meisten Schulen der Appell: Zumindest noch eine Woche sollen die Masken aufgesetzt werden.

