„Oberzentrum muss erreichbar bleiben“

An der Verkehrspolitik scheiden sich die Geister. Die CDU hat bei ihrer Haushaltsklausur jetzt einen Entwurf für eine „Münster-Mobilität 2025“ aufgestellt. Der Tenor: Alle Wege führen nach Münster.

Die CDU will eine „strategische Verkehrspolitik für Münster“ und wendet sich gegen die „kleinteiligen und überfallartigen Ansätze von Grünen, SPD und Volt“: Auf ihrer Haushaltsklausurtagung hat die CDU-Fraktion am Wochenende den Antrag für eine „Münster-Mobilität 2025“ verabschiedet.

Der Rat soll sich dazu bekennen, dass das Oberzentrum Münster für seine Stadtteile und die Region mit allen Verkehrsträgern erreichbar bleibt und die Münsterland-S-Bahn mit hoher Priorität vorangetrieben werden muss, heißt es in einer Pressemitteilung.

Erstmal Alternativen stärken

Alternative Angebote zum Auto sollen erkennbar gestärkt und erst danach restriktive Maßnahmen zum motorisierten Individualverkehr in Betracht gezogen werden. Die von den Linksparteien beabsichtigte Straßensperrung des Bülts, der Königsstraße, der Bahnhofstraße und die Schließung des Parkhauses Münster-Arkaden sollen nicht weiterverfolgt werden. „Die Öffentlichkeit, vor allem Anlieger und Unternehmen, müssen an allen Maßnahmen beteiligt sein“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Stefan Weber.