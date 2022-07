Offene Ohren für Grundschüler

Die Fachberatenden des Kinderschutzbundes Münster (v.l.) Anne Ostendorf, Hannah Manchen und Christoph Knack bieten Schülerinnen und Schülern der dritten und vierten Klassen in Münster „Redezeit“ an.

Der 9. Juni 2021 war ein guter Tag für Kinder. Vor rund einem Jahr trat das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz in Kraft, wonach Minderjährige unter anderem Recht auf eine umfassende Beratung haben – ohne dass die Eltern davon in Kenntnis gesetzt werden müssen und ohne Not- und Konfliktlage, so steht‘s im Sozialgesetzbuch.