Der Traum von der Papierflieger-Weltmeisterschaft

Münster

Wer kommt weiter? Und wer bleibt länger in der Luft? Diese Fragen galt es beim Qualiflyer der „Red Bull Paper Wings“ im Foyer der FH Münster zu beantworten. Denn dort galt es, Papierflieger so zu falten, dass sie möglichst weit und lange fliegen. Für die Gewinnerin oder den Gewinner wartete am Ende eine Einladung zum nationalen Wettbewerb in Sinsheim.

Von Simon Beckmann