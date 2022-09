Oktoberfest kehrt nach Zwangspause zurück

Das „Münsteraner Oktoberfest“ kehrt nach zwei Jahren Pause wieder zurück. Wenige Tage vor dem Start befindet sich der Aufbau in den letzten Zügen. Im Vergleich zu vorherigen Festen gibt es auch Neuerungen.

Aufbau am Albersloher Weg

So voll war es beim letzten Oktoberfest 2019 am Albersloher Weg. Die beiden darauffolgenden Jahren musste das Fest coronabedingt ausfallen. Die Veranstalter hoffen nun auf ein gästereiches Comeback.

Bernd Redeker ist erleichtert. Der Geschäftsführer des „Münsteraner Oktoberfests“ freut sich, dass es bald wieder „O‘ zapft is!“ durch das Partyzelt am Albersloher Weg schallt. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause findet das Oktoberfest in Münster wieder statt. Auftakt ist der 23. September (Freitag), das Fest endet am 15. Oktober (Samstag).