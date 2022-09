Oktoberfest-Band ist Garant für gute Stimmung

Die Partyvögel spielen alljährlich auf dem Münsteraner Oktoberfest. Münster, so sagen die Partyvögel, sei zu ihrer zweiten Heimat geworden. Wir verlosen fünf Mal vier Eintrittskarten für das „Münsteraner Oktoberfest“ am Sonntag.

Die Partyvögel um Sänger Andi Schömig spielen seit vielen Jahren auf dem „Münsteraner Oktoberfest“ – auch in diesem Jahr sorgen sie für ausgelassene Stimmung. Was das Publikum nicht weiß, die Pandemie hat für die Band einiges verändert.

Seit vergangenem Wochenende läuft nach zwei Jahren Corona-Pause wieder das „Münsteraner Oktoberfest“ am Albersloher Weg. Dirndl und Lederhosen, Bierbänke und Maßkrüge – eigentlich ist alles so wie früher. Selbst die Band, die für die Stimmung sorgt, ist altbekannt. Die Partyvögel kommen bereits seit der zweiten Auflage des hiesigen Oktoberfests nach Münster – in diesem Jahr sogar gleich zu allen Veranstaltungen.