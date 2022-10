Rund 40.000 Gäste beim Oktoberfest

Der Rekord der Vor-Corona-Zeit wurde in diesem Jahr nicht gebrochen: Rund 40.000 Besucherinnen und Besucher kamen 2022 nach Angaben der Veranstalter zum Oktoberfest am Albersloher Weg.

Stimmungsmusik und Bier satt: Das Oktoberfest am Albersloher Weg begeisterte in diesem Jahr rund 40 000 Besucher.

Zum Finale war noch einmal jeder Platz gebucht: Der zwölfte und letzte Abend des Oktoberfestes am Albersloher Weg war am Samstag ausverkauft. 4600 Besucher kamen an diesem Abend nach Auskunft der Veranstalter zur münsterischen Ausgabe des bayrischen Volksfestes.