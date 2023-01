Sie war Miss Germany 2015, war das Gesicht der Parship-Werbung, hat Silvester bei John Travolta gefeiert und ihr Freund ist für die Oscars nominiert. Nun will die Münsteranerin Olga Hoffmann als Model in den USA durchstarten.

Olga Hoffmann, Miss Germany 2015, möchte von Münster in die USA auswandern und zu ihrem Freund Mike Marino ziehen, der 2023 zum zweiten Mal für einen Oscar nominiert ist.

Olga Hoffmann war neun Jahre alt, als sie nach Münster kam. Geboren ist die heute 31-Jährige in der Ukraine. In der Nähe der Großstadt Dnipro, dort wo heute der russische Angriffskrieg besonders heftig tobt, ist sie aufgewachsen. „Es gab dort viele Probleme mit Drogen, es war nicht so wirklich sicher“, sagt Hoffmann.