„Schatten auf meinem Alltag“: Münsteraner verzweifelt über Unrecht im Iran

Omid Asadollahis Mutter ist sich sicher: Hätte er den Iran nicht verlassen, „wärst du jetzt nicht mehr bei uns…“ Das hat sie ihrem Sohn in den vergangenen Monaten häufiger gesagt. Auch der 47-Jährige meint: „Ich weiß nicht, ob es mich dann noch gäbe.“

Die gute Nachricht: Asadollahi, der mit zwölf Jahren nach Deutschland kam, ist noch immer da. Er lebt seit vielen Jahren in Münster, hat Groß- und Einzelhandelskaufmann gelernt und arbeitet seit 23 Jahren beim einstigen Holzriesen Osmo. In der Region ist er auch als Fußballtrainer bekannt, derzeit als Co-Trainer beim Westfalenligisten Westfalia Kinderhaus. Asadollahi kann sagen, was er denkt. In seinem Geburtsland wäre das Gegenteil der Fall.

Omid Asadollahi hospitierte im vergangenen Jahr beim französischen Erstligisten Olympique Lyon. Foto: privat

Omid Asadollahi erlebt die Proteste im Iran aus sicherer Entfernung. Seine Sorgen lindert das nicht. Mindestens jeden zweiten Tag ruft er in Teheran an, neben seiner Mutter lebt dort auch seine Zwillingsschwester. „Es kann sein, dass jemand mithört, wenn wir telefonieren“, sagt Asadollahi. „Es ist nur eine Vermutung, aber bestimmte Wörter lassen wir weg.“

„ Die Leute haben es satt. Es fehlt der letzte Funke, damit noch mehr Menschen auf die Straße gehen. “ Omid Asadollahi

Die Mutter ist über 70. „Um sie muss ich mir keine Sorgen machen“, sagt Asadollahi. Um seine Schwester schon. „Ich habe Angst um sie, sie ist bei den Protesten mittendrin gewesen und musste auch schon bei der Polizei antanzen, um Bericht zu erstatten.“ Drei Stunden lang verhörten die Ordnungskräfte sie, vermutlich weil ihre Handynummer in einer Chatgruppe aufgetaucht war, die dem Regime nicht passte.

Für viele Frauen ist das Leben im Iran von Angst geprägt, berichtet Asadollahi. „Sie fragen sich: Was kann ich mir heute erlauben? Was nicht? Was ist, wenn mein Kopftuch verrutscht?“ Dieser Angstzustand werde erst enden, wenn das Regime gestürzt ist. „Und es geht nicht nur um das Tragen des Kopftuchs, es geht um Inflation, Arbeitslosigkeit, Betrug, Armut. Es gibt so viele Punkte, die den Alltag ganz extrem betreffen.“ Für Asadollahi ist klar: „Die Leute haben es satt. Es fehlt der letzte Funke, damit noch mehr Menschen auf die Straße gehen. Das Regime weiß aber, dass es am Ende ist, sonst würde es nicht töten.“

Asadollahi, der seine Heimat bereits als Kind verließ, um am Internat Schloss Buldern sein Abitur zu machen, spricht kaum von sich als „Iraner“. Stattdessen nutzt er das Wort „Perser“. Seine Erklärung: „Meine Heimat ist in den letzten 20 Jahren fast nur negativ aufgefallen. Wenn ich vom Iran spreche, denken die Menschen an das Regime, an Terroristen. Bei ‚Perser‘ denken vor allem ältere Leute an das persische Reich.“

Stolz über den Aufstand gegen das Regime

Asadollahi ist stolz auf all jene, die sich in seiner Heimat gegen das Regime auflehnen. Er ist seit Mitte September häufiger am Handy, informiert sich. Er erzählt: „Wenn ich morgens die Videos aus dem Iran sehe, wie Jugendliche erhängt wurden, dann kommen mir die Tränen, es macht mich unendlich traurig. Das hätte auch ich sein können – oder mein 17-jähriger Sohn.“ Asadollahi hatte schon immer einen leichten Schlaf, das ist noch extremer geworden. „Auf meinem Alltag liegt ein Schatten – und der wird erst verschwinden, wenn das Regime weg ist“, sagt er.

Bis es so weit sein wird, greift Asadollahi morgens weiterhin regelmäßig zum Handy und ruft noch vor der Arbeit in Teheran an. „Wenn ich mit meiner Mutter und Schwester gesprochen habe, kann ich zumindest für diesen Tag ruhigen Gewissens zur Arbeit fahren.“

Der Perser erhofft sich einen höheren politischen Druck auf die Machthaber im Iran. Die Aufnahme von Chameneis Revolutionsgarde auf die Terrorliste der Europäischen Union sei ein „Dreh- und Angelpunkt“. Außerdem fordert Asadollahi: „Das Mindeste, was deutsche Politiker leisten könnten, wäre, keine Geschäfte mit diesem Mörder-Regime zu machen und die Botschaft im Iran zu schließen. Wir Deutsch-Iraner erwarten ja gar nicht, dass Waffen oder eine Armee in den Iran geschickt werden.“