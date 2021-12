Die Omikron-Variante ist in Münster auf dem Vormarsch. 80 Infektionen sind bereits seit Anfang Dezember nachgewiesen worden. Jüngster Fall: ein Corona-Ausbruch nach einer Studenten-Glühweinparty.

Die Omikron-Variante ist in Münster weiter auf dem Vormarsch. Seit Anfang Dezember konnten bereits 80 Fälle nachgewiesen werden, berichtet Gesundheitsamtsleiter Dr. Norbert Schulze Kalthoff. Jüngster Fall: Bei einer Studenten-Glühweinparty am 13. Dezember sind zehn der elf Teilnehmer positiv auf das Coronavirus getestet worden, in einem Fall wurde die Omikron-Variante nachgewiesen. Das Gesundheitsamt geht auch bei den anderen Betroffenen von einer Omikron-Infektion aus, die Laborbefunde stehen noch aus. Alle Studierenden seien geimpft und nach eigenen Angaben getestet gewesen, ein schwerer Krankheitsverlauf sei nicht bekannt.