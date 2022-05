Die Welt ist in Ordnung. In welcher, das ist hier die Frage. In der Ausstellung „Eine Hosentasche voller Regenwasser“ zeigt Max Bodenstedt beim Förderverein Aktuelle Kunst (FAK), wie seine Wahrnehmung und Betrachtung um scheinbar zufällige Details der Wirklichkeit oszillieren – also gucken, festhalten, den Geist die Dinge ordnen und sich überraschen lassen – kurz: Ordnungen aus dem Fluss der Zeit fischen.

