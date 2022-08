Organisatoren fiebern Stadtfest entgegen

„Ich höre mein Herz laut schlagen.“ Ana Voogd, die Geschäftsführerin der Münster mittendrin GmbH, macht keinen Hehl daraus, dass die Spannung steigt. Zum ersten Mal seit 2019 steigt wieder das große Stadtfest „Münster mittendrin“. Zum ersten Mal nach der langen Corona-Pause finden wieder drei große Domplatz-Konzerte mit Felix Jaehn (Freitag), Mando Diao (Samstag) und dem Lokalmatador Roland Kaiser am Sonntag statt.

Da die Top-Acts bereits ausverkauft sind, reagieren Voogd und der Stadtfest-Sprecher Ralf Bövingloh bei einem Pressegespräche auf eine Frage, mit der sie in den vergangenen Tage immer wieder konfrontiert wurden: Was können jene machen, die keine Karte haben?

Angebot für die ganze Familie

„Sehr sehr viel“, so die Antwort von Voogh und Bövingloh. Sie verweisen auf die vielen anderen freien Bühnen, so am Drubbel, am Erbdrostenhof oder vor der Dominikanerkirche. Dort werde ein vielfältiges Programm geboten. Das Stadtfest sei für die ganze Familie gedacht, deshalb gebe es auch Angebote für alle Altersgruppen und Geschmäcker.

Viele Telefonate, um Helfer zu finden

Hoch erfreut waren die Organisatoren auch über den großen Zuspruch zu dem Wettbewerb „Voice of Münsterland“. Der Vorentscheid findet am Samstag um 17 Uhr auf der Bühne am Erbdrostenhof statt, das Finale dann am Sonntag ab 19.20 Uhr auf dem Domplatz – unmittelbar vor dem Roland-Kaiser-Auftritt.

Nach der lange Pause spüren Voogd und Bövingloh die große Lust vieler Künstler und Akteure, wieder das große Publikum in den Bann zu ziehen, zugleich habe die Pandemie auch ihrer Spuren hinterlassen, der Personalmangel sei das große Thema. „Wir mussten sehr viel telefonieren, um all die Helfer zu finden, die wir brauchen“, so Ana Voogd.

Wichtige Infos zu den Domplatz-Konzerten Foto: Hier die wichtigsten Infos für die Domplatzkonzerte von Freitag bis Sonntag:,Der Domplatz ist jeweils bis 17 Uhr frei zugängig und wird dann gesperrt.,Es gibt drei Zugänge. Der auf der Eintrittskarte vermerkte Zugang ist verbindlich.,Nach Ende des Konzertabends ist der Ausgang in Richtung Prinzipalmarkt gesperrt.,Wer eine Eintrittskarte hat und zwischendurch das Gelände verlassen möchte, muss den Ausgang Horsteberg benutzen und erhält dort ein Bändchen.,Nicht mitgenommen werden dürfen: Flaschen, Glas, Klappstühle und große Schirme – Taschen werden kontrolliert.,Zutritt für Minderjährige nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. ...

Ralf Bövingloh geht davon aus, dass das 9-Uhr-Ticket dem Stadtfest einen Schub geben kann. Das Einzugsgebiet des Stadtfestes reiche bis weit ins Umland, was auch der Kartenvorverkauf belege. Den ÖPNV zu benutzen, sei – abgesehen vom Fahrrad – ohnehin die beste Form der Anreise.

Parkhäuser länger geöffnet

Ungeachtet dessen hat natürlich auch der städtische Parkhausbetreiber WBI darauf reagiert, dass am Wochenende große Menschenmassen erwartet werden, und an einigen Stellen die Öffnungszeiten verlängern.

Das Bahnhofsparkhaus sowie die Parkhäuser Alter Steinweg und Engelenschanze haben bis 1 Uhr geöffnet, das Theaterparkhaus sogar bis 2 Uhr. Das Parkhaus Bremer Platz ist – wie üblich – rund um die Uhr geöffnet.