Warum keine Fußgängerzone?

Im Zuge der Diskussion um die Ortskerngestaltung in Wolbeck werden immer wieder Stimmen laut, den Ortskern zur reinen Fußgängerzone umzugestalten und den Busverkehr entsprechend umzuleiten. Hierzu positioniert sich das Aktionsbündnis „Wolbeck jetzt!“ eindeutig:

Reinhard Schulte, Sprecher der AG „Verkehrsversuch“, sagt: „Verkehrsberuhigung steht im engen Zusammenhang mit der Verkehrswende und ist nicht nur eine Verlagerung des Autoverkehrs auf andere Straßen. Ziel muss es sein, den Verkehrsmittel-Mix weg vom Auto zu den Verkehrsmitteln des Umweltverbundes zu verlagern, das heißt zu ÖPNV, Rad- und Fußverkehr.“

Nur 15 Prozent fahren Fahrrad

Der in Münster so oft gelobte Radverkehr sei nur auf der Kurzstrecke unter fünf Kilometer mit Anteilen von über 50 Prozent dominant. Bei längeren Strecken ist das Auto mit zunehmender Entfernung beherrschend. Schlüsselt man die gesamte Verkehrsleistung nach erbrachten Kilometern auf, hat ganz Münster nur einen Radverkehrsanteil von etwa 15 Prozent, das Auto hingegen liegt bei 59 Prozent. Die Wegebeziehungen zwischen den Außenstadtteilen und dem Stadtzentrum werden mit 62 Prozent eindeutig vom Auto dominiert, erst dann kommt der ÖPNV mit 21 Prozent sowie das Rad mit 17 Prozent. Diese Zahlen entnimmt das Aktionsbündnis aus einer Mobilitätsbefragung, die 2019 von der Stadt Münster durchgeführt wurde (unsere Redaktion hat berichtet).

„Verkehrsberuhigung setzt folglich Förderung des Bahn- und Busverkehrs voraus“, so die Pressemitteilung von„ Wolbeck jetzt!“. Unabhängig von der Inbetriebnahme der S-Bahn auf der WLE müsse es Wolbecker Ziel sein, den Busverkehr in Wolbeck in seiner gegenwärtigen Attraktivität zu erhalten oder sogar noch weiter zu verbessern. Und das gelinge nur, wenn die Busse weiterhin durch die Ortsmitte fahren können. „Eine alleinige Förderung des Radverkehrs hingegen würde nicht die gewünschten Effekte bewirken“, schreibt das Aktionsbündnis. Auch deswegen, weil noch die Wetterabhängigkeit der Radnutzung zu berücksichtigen sei.

„Wenn es morgens regnet, schwillt die Nachfrage im Bus um gut 30 Prozent an. Die übrigen Radfahrerinnen und Radfahrer steigen derzeit bei Regen mehrheitlich ins Auto und produzieren dort wunderbare Staus“, schließt Schulte seine Ausführungen.