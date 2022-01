Österreicher zu 15 Jahren Haft verurteilt

Im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex Münster ist ein Angeklagter in Österreich wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann acht Kinder missbraucht hatte.

Wie die Polizei Münster in einer Mitteilung berichtet, ist das Urteil am Dienstag (4.1.) am Landgericht Klagenfurt gesprochen worden. In der Urteilsbegründung wurde festgehalten, dass der Mann acht Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren missbraucht hatte. Das Gericht habe für den 45-jährigen Österreicher zudem die Einweisung in eine Anstalt für „geistig abnorme Rechtsbrecher“ angeordnet.

Die Kriminalbeamten der münsterischen „Ermittlungskommission Rose“ waren dem Lastwagenfahrer durch die Auswertung von Chatverläufen mit dem Hauptbeschuldigten aus Münster auf die Spur gekommen. Intensive Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der bei der Staatsanwaltschaft Köln ansässigen „Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime“ (ZAC) NRW führten dann Anfang Dezember 2020 zur Festnahme des Mannes in Kärnten.

Prozess gegen weiteren mutmaßlichen Täter

Der Prozess gegen einen dort ebenfalls festgenommenen damals 24-jährigen Deutschen stehe noch aus. In dem 2020 aufgedeckten Missbrauchskomplex waren Kinder in einer Gartenlaube in Münster und an anderen Orten vergewaltigt worden.

Bislang hat die Polizei mehr als 30 Opfer identifiziert und über 50 Verdächtige ausfindig gemacht, die zum Teil schon verurteilt worden sind. Die Polizei in Münster hatte Datenmengen von insgesamt 1,5 Millionen Gigabyte sichergestellt, die die Taten dokumentieren.