Pängelanton düst mit Volldampf durch die Nacht

Unter dem Motto „ Mit Volldampf durch die Nacht“ feierte die KG Pängelanton am Freitagabend mit rund 100 närrischen Freunden ihre Galaprunksitzung im Paohlbür­gerhof.

„Für uns ist es das absolute Highlight, aber noch lange nicht das Ende der Session“, so Pängelanton-Präsident Jochem Lüke. Denn am Tag vor Aschermittwoch wird der Veilchendienstagsprinz aus den eigenen Reihen – in diesem Jahr ist es Günther Richter – im Friedenskrug in Gremmendorf ganz offiziell gekürt.

„Einen besseren Sessionsausklang kann man sich gar nicht vorstellen“, so Lüke. Und die befreundeten Gesellschaften aus dem Südosten der Stadt waren es auch, die den Galaabend prägten.

Allen voran Wolbecks Hippenmajor Martin II., der mit seiner Jugendhippenmajorin Rieke „Wolbeck im Herzen – Karneval im Blut“ anstimmte. In seiner Begleitung entführten die „Little Sunshines“ der ZiBoMo-Jugendtanzsportgruppe das Publikum in die Welt der Schlümpfe.

Schon zum Auftakt gab es ein kräftiges „Hey Münster“ von Entertainer Ralf „Eppi“ Ebbing, der mit seinen Stimmungsliedern als „Eisbrecher“ Stimmung in den Paohl­bürgerhof brachte.

Ehe zu später Stunde Andreas „der Berg“ Hanhart von den früher erfolgreichen „Landeiern“ zusammen mit Norbert Fechtelkord an der Orgel den Saal mit seinen Schlagern rockte, gefielen die Schlossknacker mit ihrem Tanz.

Prinz Mario und das Jugendprinzenpaar rundeten die schwungvolle Gala mit dem „Sternchen“-Tanzduo der Aaseenarren, Kiana und Sabella, ab.