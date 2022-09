Chillen, wo sonst Autos fahren

Foto:

Als die Aktion „Parking Day“ vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurde, da ging es darum, den Nachweis zu erbringen, dass eine Straße ohne Autoverkehr und auch ohne parkende Autos am Straßenrand buchstäblich neue Räume bietet. Dieser Nachweis ist längst erbracht. Ja, es hat schon seinen Charme, dort ein Sofa aufzustellen oder Tischtennis zu spielen, wo sich sonst Blech an Blech reiht.



So weit, so bekannt. Der Umstand, dass sich der nördliche Teil der Hammer Straße am Freitag in diese autofreie Insel der Glückseligen verwandeln durfte, ändert nichts daran, dass drumherum der Verkehr tobte. Für die Anwohner der benachbarten Geiststraße, die auch schon manche Initiative zur Verkehrsberuhigung gestartet haben, war es am Freitag noch etwas lauter als sonst. Fast hätte man ihnen raten wollen: Geht doch zur Hammer Straße, da ist es gerade ruhig.



Damit sind wir beim Grundproblem: Solange es nicht gelingt, das gesamte Verkehrsaufkommen in der Stadt zu verringern, wird eine Verbesserung an der einen Stelle mit einer Verschlechterung an anderer Stelle einhergehen. | Von Klaus Baumeister