Hammer Straße wird für Autos gesperrt

Ein Bündnis aus sozial und ökologisch engagierten Gruppen veranstaltet in Münster auch in diesem Jahr einen „Parking Day“. Am Freitag (16. September) wird die Hammer Straße dafür autofrei. Unter dem Motto „Viertel for Future/Parking Day @ Hammer Straße“ soll von 13 bis 20 Uhr ein autofreier Raum „als Oase der Ruhe, des Spiels und des kritischen Denkens entstehen“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter.

Doch der „Parking Day“ wird vor allem bei Autofahrerinnen und Autofahrern für Einschränkungen sorgen: Die Hammer Straße wird zwischen Ludgeristraße und Geiststraße voll gesperrt. Das Parken an der Hammer Straße ist am Freitag bereits ab 8 Uhr verboten, ab 10 Uhr wird die Straße für den Autoverkehr gesperrt. Die Sperrung gilt laut einer Polizeisprecherin bis voraussichtlich 20 Uhr. Die Polizei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. Der Fuß- und Radverkehr wird nach Angaben der Veranstalter nicht eingeschränkt.

Busse müssen Umleitungen fahren

Die Sperrung gilt auch für die Busse der Stadtwerke. Wie das Unternehmen mitteilt, fahren die Linien 1 und 9 zwischen 10 und 20 Uhr eine Umleitung. Zwischen den Haltestellen Metzer Straße und Ludgeriplatz fahren sie in beiden Richtungen über Geist- und Moltkestraße. Daher können die Haltestellen Alter Schützenhof (auf der Hammer Straße), St.-Joseph-Kirche und Goebenstraße nicht angefahren werden. Als Ersatz empfehlen die Stadtwerke die Haltestellen Geiststraße, Hochstraße und Alter Schützenhof auf der Geiststraße sowie Ludgeriplatz.

„Mit dem 'Parking Day' möchten wir eine Diskussion zum Thema Nutzung und Gestaltung des öffentlichen Stadtraumes anregen,” so Joachim Bick von der Interessengemeinschaft „Fahrradstadt.ms“. „Wir möchten aufzeigen, wie Verkehrsflächen anders genutzt werden können und ein Bewusstsein dafür schaffen, wie sehr der Autoverkehr den öffentlichen Raum dominiert.“

„ In Münster wächst der private Autobesitz seit Jahren an – die Entwicklung geht in die völlig falsche Richtung. “ Anne Willenborg vom Bündnis Klimaalarm

Durch das Motto "Viertel for Future" werde zudem ein Bezug zum Klimawandel hergestellt. "Der Verkehrssektor verursacht in Deutschland knapp 20 Prozent der Treibhausgasemissionen. In Münster wächst der private Autobesitz seit Jahren an – die Entwicklung geht in die völlig falsche Richtung", sagt Anne Willenborg vom Bündnis Klimaalarm in der Ankündigung.

Der „Parking Day“ ist ein internationaler Aktionstag, der seit 2005 jährlich stattfindet. In Münster wird dieser nun zum fünften Mal begangen. Online gibt es einer Übersicht über die teilnehmenden Initiativen sowie die Angebote vor Ort.