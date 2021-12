Partnerschaftsverein Enschede-Münster gegründet

Foto:

Die Städtepartnerschaft mit Enschede ist die jüngste unter den Freundschaften, die Münster in aller Welt unterhält. Partnerschaften bestehen mit York in England, Orléans in Frankreich, Kristiansand in Norwegen, Monastir in Tunesien, Rishon LeZion in Israel, Fresno im US-Bundesstaat Kalifornien, Rjasan in Russland, der thüringischen Kreisstadt Mühlhausen und Lublin in Polen. Hinzu kommt eine Patenschaft mit Braniewo/Polen sowie eine Partnerschaft zwischen Münster-Hiltrup und dem französischen Beaugency. Zu fast jeder Städtepartnerschaft hat sich ein Förder- oder Partnerschaftsverein gegründet.