Party pur auf dem Kreuzviertelfest am Samstag

Als Bürgermeister Klaus Rosenau am Samstag (27. August) um 19 Uhr das 32. Kreuzviertelfest für offiziell eröffnet erklärte, war die Party schon einige Stunde im Gange.

Schon am Nachmittag startete Clown Fidelidad mit seiner Show und begeisterte Dutzende Kinder mit seinem Slapstick, die bei jeder Panne nur so quietschten vor Vergnügen.

7500 Besucher - mindestens

Auch lief der Nachwuchs beim Bambini-Lauf um die Wette, ehe die ersten Bands auf den beiden Bühnen spielten und sich zahlreiche Unternehmen und Organisationen präsentierten.

Nach einem Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche wurde es dann so richtig voll rund um die Kirche. Mindestens 7500 Menschen seien vor Ort, vielleicht sogar mehr, so die Einschätzung der Bezirkspolizei gegen 19.30 Uhr. Es kamen im Laufe des Abends aber immer mehr. Zwischen 18 und 20 Uhr hatten vor allem die Gastronomen allerhand zu tun.

Kreuzviertelfest 2022 - Der Samstag Am Samstag begann das 32. Kreuzviertelfest. Bürgermeister Klaus Rosenau (Grüne) eröffnete das Viertelfest am frühen Abend. Laut Polizei strömten bis zum frühen Abend mindestens 7500, wenn nicht mehr Menschen ins Kreuzviertel, wie die Polizei vor Ort mitteilte. Eva-Maria Husemeyer, Vorsitzende der Kreuzvierteler Geschäftsleute, begrüßte die Gäste und wünschte allen ein schönes Fest. Das Kreuzviertelfest ist eines der ältesten Stadtteilfeste Münsters. Mitorganisator Wolfgang Halberscheidt erinnerte daran, dass das Fest stattfinde, während 1500 Kilometer entfernt Krieg herrsche. In diesem Jahr gibt es deshalb eine Spendenaktion für die Menschen aus der Ukraine. Die Spenden gehen an humanitäre Hilfsprojekte des DRK. Die Stimmung war sommerlich ausgelassen, vor den Bühnen klatschten und tanzten Hunderte. Beim Rudelsingen war kaum genug Platz für all die Mitsingenden, und auch die Konzerte von "Ticket to Happiness", "Just Cocker" und Co. waren gut besucht und wurden lautstark bejubelt.

Eine ausführliche Berichterstattung zum Kreuzviertelfest gibt es morgen auf wn.de und muensterschezeitung.de sowie in den Montagsausgaben unserer Zeitungen.