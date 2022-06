Roboter bereiten in neuem Lokal Gerichte zu

Erlebnisgastronomie trifft Robotertechnik: Beim neuen Lokal „yaya-bowls“ an der Königsstraße mischen und kochen Roboter die bestellten Gerichte. Die Idee dahinter: „Wir wollen gesundes Essen schnell und in außergewöhnlichem Ambiente anbieten“, sagt Denis Korte, der gemeinsam mit seinem Bruder Kevin Geschäftsführer der insgesamt sieben GOP-Theater in Deutschland ist. Und da das Zaubern mit Illusionen und Erlebniswelten ihre Domaine ist, haben sie auch gleich die GOP-Innenarchitekten für die Gestaltung des neuen gastronomischen Geschäftskonzepts an der Königsstraße engagiert.

