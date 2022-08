Paul-Wulf-Skulptur soll bald zurückkehren

Rückkehr in Aussicht: Die Paul-Wulf-Skulptur soll bald an den Servatiiplatz zurückkehren. Das Kunstwerk der Skulptur-Projekte 2007 wird nach fast 15 Jahren an seinem Platz aktuell saniert.

Es grenze schon fast an ein Wunder, sagt der münsterische Bildhauer Christian Geißler, dass die Skulptur von Paul Wulf noch immer in einem so guten Zustand sei. Vor 15 Jahren für die Skulptur-Projekte 2007 geschaffen, stand sie zunächst vor dem Stadthaus 1 und dann ab 2010 auf dem Servatiiplatz am Fuße des Iduna-Hochhauses.