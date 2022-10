Personalmangel legt immer mehr Bereiche lahm

Es fehlen Busfahrer, Pflegekräfte und Postboten – doch auch in vielen anderen Bereiche gibt es Probleme, Personal zu finden.

Vor 20 Jahren votierten die Münsteranerinnen und Münsteraner per Bürgerentscheid dafür, dass die Stadtwerke nicht an ein privates Versorgungsunternehmen verkauft werden. Die öffentliche Daseinsvorsorge, so die vorherrschende Meinung, solle auch ein öffentliches Anliegen bleiben.