Pfarrer-Eltrop-Heim ist Geschichte

Der Bagger ist vorgefahren am Pfarrer-Eltrop-Heim an der Wolbecker Straße. In den nächsten Tagen werden die Installationen und Fenster entfernt, ehe der legendäre Stadtviertel-Treffpunkt neben der Herz-Jesu-Kirche endgültig abgebrochen wird.

Foto: hpe