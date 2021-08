Pfarrer Laufmöller feiert ersten Gottesdienst in Wolbeck

Nach 17 Jahren in St. Stephanus

Münster-Südost

Es soll ein Neuanfang sein, aber zugleich war es ein schmerzhafter Blick zurück: Der vom Bischof in St. Stephanus abberufene Pfarrer Thomas Laufmöller predigte am Wochenende erstmals in seiner neuen Gemeinde im Südosten. Und er bezog dabei klar Position.

Von Helmut P. Etzkorn