Pflasterstein in Streifenwagen der Polizei geworfen

Unbekannte Täter haben am Montagabend in Coerde die Heckscheibe eines Polizeiwagens zerstört. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben.

Unbekannte Täter haben am Montagabend zwischen 17.50 und 20.30 Uhr einen Pflasterstein in die Heckscheibe eines Streifenwagens der Polizei geworfen. Die Scheibe wurde laut einer Mitteilung komplett zerstört. Der Wagen war am Jugendzentrum an der Breslauer Straße in Coerde abgestellt.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.