Münsters Pflegevertreter kritisieren „unehrliche Politik“

Die Träger von Pflegeeinrichtungen in Münster schlagen Alarm. Das Bündnis „Starke Pflege Münster“ hat eine Kundgebung auf dem Prinzipalmarkt angekündigt. Der Geschäftsführer der Diakonie sieht die Versorgungssicherheit in Münster gefährdet.

Vertreter der Pflege in Münster mahnen an, dass sich die Politik der Pflege weder ehrlich noch zukunftsweisend annehme. Daher organisieren sie nun eine öffentliche Kundgebung auf dem Prinzipalmarkt.

Es ist noch gar nicht lange her, da war das Thema Pflege – Stichwort Notstand – beinahe allgegenwärtig. Es schien so, als gehe die Gesellschaft den lange stiefmütterlich behandelten Bereich an. Was hochrangige Vertreter der Pflege in Münster vor wenigen Tagen gegenüber der Redaktion äußerten, lässt jedoch nicht nur ganz andere Schlüsse zu, es klingt sogar wie eine Abrechnung mit der Politik.