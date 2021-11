Pflege- und Lehrkräfte fordern mehr Lohn und Anerkennung

Das UKM arbeitete heute auf den Stationen, in den Ambulanzen und im OP-Bereich im Wochenend- und Feiertagsbetrieb. Länger planbare ambulante und stationäre Termine sowie Sprechstunden, die nicht akut durchgeführt werden müssen, wurden deshalb seit Freitag verschoben. Es wurden insgesamt neun Stationen geschlossen (die Covid-Station war nicht von Schließung oder Zusammenlegung betroffen). Zudem laufen nur acht der 42 OP-Säle, sodass rund 160 Operationen verlegt werden mussten.Die mit Verdi vereinbarte Notdienstvereinbarung habe gegriffen, sodass die Patienten- und Notfallversorgung am UKM jederzeit sichergestellt war, teilte das UKM mit. Die mit Verdi vereinbarte Notdienstvereinbarung habe gegriffen, sodass die Patienten- und Notfallversorgung am UKM jederzeit sichergestellt war, teilte das UKM mit.

Foto: Pjer Biederstädt