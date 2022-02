Physiker kommen „Geisterteilchen“ auf die Spur

Das internationale „Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment“ (Katrin) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat eine wichtige Barriere in der Neutrinophysik mit Relevanz für die Teilchenphysik und Kosmologie durchbrochen. In dem Experiment, an dem auch der Physiker Prof. Dr. Christian Weinheimer von der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) beteiligt ist, geht es um den wissenschaftlichen Nachweis der umgangssprachlich als „Geisterteilchen“ bezeichneten Neutrinos.

MEHR ZUM THEMA Neutrinos Was wiegen «Geisterteilchen»? Forschenden gelingt Messung

Aus den aktuell in der Fachzeitschrift Nature Physics veröffentlichten Daten lässt sich eine Obergrenze von 0,8 Elektronenvolt (eV) für die Masse des Neutrinos ableiten. Diese Ergebnisse ermöglichten es dem Katrin-Forscherteam, die Masse dieser „Leichtgewichte des Universums“ mit bisher unerreichter Präzision einzugrenzen, wie es in einer Pressemitteilung der Wissenschaftler heißt.

Weinheimer am Experiment maßgeblich beteiligt

An dem Experiment und den neuen Resultaten ist Prof. Dr. Christian Weinheimer mit seiner Arbeitsgruppe am Institut für Kernphysik der WWU maßgeblich beteiligt. Er fungiert mit Prof. Dr. Guido Drexlin vom KIT als Co-Sprecher. „Bei der Bestimmung der Energieverlustfunktion mit unserer neuen Flugzeitmethode und bei der Präzisionshochspannung haben wir jetzt schon genauere Messungen erreicht, als wir uns je vorgestellt hatten“, betont Dr. Volker Hannen, Mitarbeiter der münsterischen Arbeitsgruppe.

Neutrinos sind die häufigsten, aber auch exotischsten Elementarteilchen. Ohne eine Messung der Neutrinomasse, wie sie Katrin zum Ziel hat, wird das Verständnis des Universums unvollständig bleiben, so die Physiker. Da Physiker die Neutrinos nicht im herkömmlichen Sinne wiegen können, bestimmen sie mit dem Experiment beim radioaktiven Zerfall des Wasserstoffisotops Tritium die minimale Energie der Neutrinos aus dem Energiespektrum der ebenfalls beim Zerfall emittierten Elektronen. Diese minimale Energie entspricht der Neutrinomasse.

Instrumente von höchster Genauigkeit

Die Arbeitsgruppe um Christian Weinheimer – ein Team aus Physikern, Ingenieuren und Technikern – konzipierte in den vergangenen Jahren mit den Werkstätten des Instituts wissenschaftliche Instrumente von höchster Genauigkeit.