Pinkwart als visionärer Tankwart

Alternative Antriebstechnologien sind im Rahmen der Klima-Debatte in aller Munde. Alternativ ist nun auch eine neue Betankungsanlage: Die Westfalen AG stellte am Donnerstag eine mobile Wasserstoff-Tankstelle vor.

Besonders im Bereich der Nutzfahrzeuge, Lastwagen und Busse gehört dem Wasserstoff als Möglichkeit für einen klimaneu­tralen Antrieb die Zukunft. Die Westfalen-Gruppe stellte am Mittwoch in Münster den Prototypen einer mobilen Wasserstoff-Tankstelle vor. Erster visionärer Tankwart war NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart.

Die Technik der Tankstelle ist komplett in einem Container untergebracht, der kurzfristig und flexibel beispielsweise bei Speditionen, auf Baustellen, in Häfen oder direkt bei Busunternehmen aufgestellt werden kann. Die rollende Zapfsäule füllt an Ort und Stelle Fahrzeuge mit Brennstoffzellen und Wasserstoffantrieb genauso rasch, wie das mit herkömmlichen Treibstoffen üblich ist. Die robuste Behälteranlage kostet laut Westfalen AG nur ein Viertel der Summe, die sonst für eine stationäre Tankstelle ausgegeben werden müsste.

Auch als Mietoption für Unternehmen

Die Westfalen AG will die „mobile Lösung mit vielen Vorteilen“ Unternehmen auch als Mietoption anbieten. Der Container wird mittels Fernwartung gecheckt und ist beständig gegen Hitze und Kälte.

Bereits vor fünf Jahren eröffnete das Familienunternehmen die erste stationäre Wasserstofftankstelle unweit der neuen Autobahn-Zufahrt in Amelsbüren. Die Nachfrage dort ist bislang allerdings sehr gering, weil aktuell kaum Fahrzeuge mit der Wasserstoff-Technologie rollen. Mit der preiswerteren Mobilvariante sieht die Westfalen AG den „entscheidenden Baustein, die Wasserstoff-Mobilität insbesondere für Nutzfahrzeuge nach vorn zu bringen“, so Dr. Meike Schäffler vom Vorstand.

Schneller Ausbau der Infrastruktur

Pinkwart erwartet schon bald „einen riesigen Schub“ bei den alternativen Antrieben wie Wasserstoff und Elektro, auch deshalb müsse jetzt die Infrastruktur schnell ausgebaut werden. Lösungen wie die der Westfalen AG seien da genau das richtige Signal.

Auch Regierungspräsidentin Dorothee Feller, die gerade erst in der Bezirksregierung einen „Wasserstoff-Gipfel“ mit 240 Vertretern aus Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und Politik veranstaltete, sieht in dem Prototypen „ein Maximum an Flexibilität, bei zeitgleich geringen Investitionskosten“. Die Westfalen AG habe sich einmal mehr als „wichtiger Impulsgeber für das Münsterland“ bewährt.

In einer Roadshow will die Westfalen AG nun ihre Zukunftstechnologie bundesweit vorstellen und hofft dabei auch auf Rückenwind aus der Politik. Klimaziele seien nur erreichbar, wenn der Umstieg nun rasch gelinge, so der Tenor.