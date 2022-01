Piusallee: Der Bus kommt nicht mehr

Mitten in der Stadt und doch in puncto Busverkehr weit weg vom Schuss: Diese Situation ergibt sich derzeit für Anwohner in den dicht besiedelten Quartieren rund um Piusallee und Bohlweg. Ein Leser unserer Zeitung machte die Redaktion jüngst auf die Misere aufmerksam und meinte im Hinblick auf den Wochenmarkt, den er so gern besuche: „Sogar Busfahrgäste aus Hiltrup oder Roxel haben es da besser als wir.“

