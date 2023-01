Das Planetarium bekommt einen neuen Chef

Das Planetarium im LWL-Naturkundemuseum in Münster bekommt zum 1. Februar einen neuen Chef. Der Astrophysiker Tobias Jogler wird Nachfolger von Björn Voss, der nach 15 Jahren in Münster an das Planetarium in Hamburg wechselt, wie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) am Donnerstag mitteilte.

Jogler sei bereits seit 2016 im Sternentheater tätig und habe zuletzt als technischer Leiter den Umbau des Planetariums in den Jahren 2021 und 2022 geleitet. Dabei habe der 42-Jährige bewiesen, „dass er ein erstklassiger Nachfolger sein wird“, sagte LWL-Kulturdezernentin Barbara Rüschoff-Parzinger.

In München und Kalifornien studiert

Tobias Jogler promovierte den Angaben zufolge am Max-Planck-Institute für Physik in Astroteilchenphysik in München und arbeitete dort als Postdoktorand. ­Danach forschte der Astrophysiker unter anderem vier Jahre lang an der Stanford University in ­Kalifornien in den USA an dem Fermi Gamma-ray Space Telescope (FGST), einem Weltraumteleskop für die Gammastrahlen-Astronomie.