Platzt Olli Schulz’ Auftritt auch in Münster?

In Erfurt hat Musiker Olli Schulz einen Auftritt kurzfristig abgesagt, weil er zum Schutz der Tiere nicht in unmittelbarer Nähe zum Zoo spielen wollte. Im August soll Schulz in Münster auftreten – auf der Parkwiese neben dem Allwetterzoo. Sagt der Singer-Songwriter auch seinen Münster-Auftritt ab?

In Erfurt ist der Auftritt von Musiker Olli Schulz bei den sogenannten Picknick-Konzerten am vergangenen Sonntag ausgefallen. Der Singer-Songwriter hatte sein Konzert kurz vorher selbst abgesagt – aus Tierschutzgründen. Denn der Spielort in Erfurt war die Festwiese am Zoopark. In einer Instagram-Story begründete Schulz seine Absage damit, dass keine 500 Meter entfernt von der Bühne Tiere seien und der Lärmpegel großen Stress für sie bedeute.