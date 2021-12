Plötzlich Ideengeber für Europa

447 Millionen Bürgerinnen und Bürger leben in den 27 EU-Mitgliedstaaten. 800 davon wurden für sogenannte Bürgerforen zufällig ausgewählt. Darunter der Münsteraner Henrik Volkmann, der seitdem eine wichtige Mission verfolgt.

Im Plenarsaal des Europäischen Parlaments in Straßburg diskutierte Henrik Volkmann über die Zukunft Europas.

Als sich am Telefon ein Institut aus Bonn meldete, dachte Henrik Volkmann zunächst an eine Umfrage. Ganz falsch lag er damit auch nicht. Doch was der Zufall für den Münsteraner parat hielt, stellte sich schon bald als größer heraus.