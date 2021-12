Plötzlich ist die Angst vor der Spritze weg

Münster-Wolbeck

Auch das gibt es noch: Am Sonntag ließ sich der Wolbecker Heinz-Jürgen von der Haar zum ersten Mal gegen Corona impfen, und zwar in Gegenwart des NRW-Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann. Am Rande dieses Termines erzählte von der Haar, warum er so lange gezögert hat.

Von Klaus Baumeister