Politik ist gegen ein Glas- und Grillverbot am Aasee

In Scharen zog es im vergangenen Jahr Feiernde an den Aasee. Zurück blieben an vielen Tagen Müll- und Glasberge. Die Stadt will daher in diesem Jahr und ab 2023 durch Änderung der Aasee-Ordnung dauerhaft ein Grill- und Glasverbot zwischen Bastion und Aasee-Kugeln durchsetzen.

